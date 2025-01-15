В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А через чернику

Несмотря на то, что пока что заболевших всего 12, эксперты не исключают, что их может быть сотни, однако не все заметят симптомы и будут обращаться к врачу. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, также люди могут и вовсе не заразиться вирусом.