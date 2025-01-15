В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А через чернику

Примерно 12 человек в Нидерландах заразились гепатитом А после употребления в пищу черники, которая продавалась в супермаркете Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl. Возраст пострадавших варьируется от 22 до 77 лет.
Гепатит А — это заболевание, поражающее печень. Основными симптомами являются усталость, лихорадка, боли в животе и тошнота. Также вирус может сопровождаться желтухой — пожелтением кожи и белков глаз. Это происходит из-за того, что печень перестает нормально функционировать.
Гепатитом А можно заразиться через пищу и при контакте с заболевшим. Лекарства от вируса пока что нет, можно только устранить симптомы.
Вероятно, вирус попал в чернику во время сбора урожая. Возможно, инфицированный работник не очень тщательно вымыл руки после посещения туалета. При плохой гигиене существует вероятность того, что инфицированный человек передаст вирус ягодам.
Также есть версия, что ягоды были политы загрязненной водой. Вирус может попасть на фрукты через оросительную воду, загрязненную человеческими фекалиями. Сам гепатит А не проникает в чернику, однако прикрепляется к ней, и избавиться от него очень сложно.
По словам представителя Национального института общественного здравоохранения (RIVM) Илко Франца, двоих заболевших пришлось госпитализировать. Они приобрели замороженную чернику со сроком хранения до апреля 2026 года. Эксперты заявили, что эта замороженная ягода может быть опасна, поэтому рекомендовали вернуть товар в магазин. Супермаркет пообещал компенсировать ее стоимость.
Несмотря на то, что пока что заболевших всего 12, эксперты не исключают, что их может быть сотни, однако не все заметят симптомы и будут обращаться к врачу. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, также люди могут и вовсе не заразиться вирусом.
Ответственность за зараженную чернику несет Albert Heijn. Так как продукт поступает из Польши, поэтому необходимо провести дополнительные исследования.
«Вы должны быть в состоянии доказать, что кто-то заболел от определенного продукта. Если источник будет отслежен, кто-то может привлечь этого поставщика к ответственности», — сказали представители супермаркета.
Согласно закону, все участники пищевой цепочки обязаны сообщать о небезопасности продуктов питания. Каждая компания может быть оштрафована отдельно за несвоевременную отчетность.
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