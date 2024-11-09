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В неудобном положении: лиса застряла в деревянном заборе, но ее удалось спасти

Животное, по-видимому, пыталось перелезть через деревянный забор, но в итоге повисло, зацепившись за собственную лапку.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Спасатели из Техаса (США) пришли на помощь дикой лисе, которая, по-видимому, пыталась перелезть через деревянный забор, но в итоге повисла, зацепившись за лапу. Об этом пишет United Press International.

Представители центра защиты животных Остина (Техас, США) сообщили в соцсетях, что сотрудники службы защиты животных прибыли по вызову, чтобы вызволить бедняжку.

Известно, что в настоящее время лиса находится в приюте для диких животных, где она пройдет тщательное обследование у ветеринара, прежде чем ее выпустят обратно в дикую природу.

В центре заявили, что заметившие лису люди поступили правильно, не пытаясь помочь лисе самостоятельно, поскольку закон штата Техас предусматривает, что любые лисы, вступающие в физический контакт с посторонними людьми, должны быть проверены на бешенство, после чего — подвергнуты эвтаназии.

Важно помнить, что лисы подвержены высокому риску заражения бешенством. Ради вашего здоровья и здоровья животного, пожалуйста, не прикасайтесь к ним.

Представители центра защиты животных Остина

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