В нетронутых древнеегипетских гробницах нашли отлично сохранившиеся украшения

Найденная гробница состоит из 11 запечатанных погребений мужчин, женщин и детей. Многие из деревянных гробов и льняных саванов были разрушены наводнениями еще в древности, но некоторые предметы остались нетронутыми, включая ювелирные изделия. Были найдены хорошо сохранившиеся украшения, в том числе амулеты, кольца с камнями в виде скарабеев, пояса, два медных зеркала с ручками из слоновой кости и браслеты из бусин. В основном их содержали женские погребения. Однако в одном из мужских нашли уникальное ожерелье из белых фаянсовых бусин и подвеской в виде головы бегемота.