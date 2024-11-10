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В нетронутых древнеегипетских гробницах нашли отлично сохранившиеся украшения

Археологи нашли полную украшений гробницу эпохи Среднего Царства в Луксоре (Египет).

Источник: Газета.Ру

Об открытии сообщает Arkeonews.

Найденная гробница состоит из 11 запечатанных погребений мужчин, женщин и детей. Многие из деревянных гробов и льняных саванов были разрушены наводнениями еще в древности, но некоторые предметы остались нетронутыми, включая ювелирные изделия. Были найдены хорошо сохранившиеся украшения, в том числе амулеты, кольца с камнями в виде скарабеев, пояса, два медных зеркала с ручками из слоновой кости и браслеты из бусин. В основном их содержали женские погребения. Однако в одном из мужских нашли уникальное ожерелье из белых фаянсовых бусин и подвеской в виде головы бегемота.

Также была найдена синяя фигурка женщины, символизирующая плодородие.

«Она была хорошо смоделирована и украшена различными деталями и метками на ногах и туловище. Ее короткие волосы окрашены в черный цвет. Голова содержала проколотые отверстия в трех зонах. Они были предназначены для прикрепления “волос”. Почти 4000 глиняных бусин, найденных рядом с фигуркой, составляли ее первоначальные волосы», — рассказала о фигурке руководительница раскопок Елена Пищикова.

Одна из гробниц, вероятно, принадлежала семье. Ее могли использовать несколько поколений на протяжении 12-й и начала 13-й династий Среднего царства.

Ученые отметили, что найденные ими захоронения — первые гробницы Среднего царства в регионе.