В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс

Власти Непала повысили плату за восхождение на Эверест для иностранцев и ввели несколько мер, направленных на борьбу с загрязнением склонов мусором и несчастными случаями на самой высокой горе в мире. Об этом сообщает The Kathimandu Post со ссылкой на решение правительства страны.