В Непале нашли руины дворца эпохи Кушанского царства

Раскопки на разных территориях этого региона велись несколько лет — они начались еще в 2001 году, последний этап завершился восемь лет назад из-за отсутствия финансирования. За годы исследований обнаружить руины этих строений не удавалось. Археологи продолжат исследовать этот участок до конца марта.