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В Непале нашли руины дворца эпохи Кушанского царства

Остатки дворца и крепости обнаружены на территории исторического района Кичак Бадх, округ Джапа, Непал. Об этом сообщает газета Kathmandu Post. Этот дворец построили между 30 и 375 годами н. э.

Источник: Reuters

Сооружения были построены в период между 30 и 375 годами н. э. Они относятся к эпохе Кушанского царства — древнего государства, существовавшего в начале нашей эры в Центральной Азии. Оно занимало территорию современных Северной Индии, Афганистана, Пакистана и Ирана, было важным торговым центром, находившимся на пути между Римской империей и Китаем.

«Существует достаточно свидетельств, которые доказывают, что в древности здесь находились дворец и крепость кушанского правителя», — заявил археолог Уддхав Ачарья. По мнению исследователей, здания могли быть разрушены землетрясением, произошедшим в V веке.

Раскопки на разных территориях этого региона велись несколько лет — они начались еще в 2001 году, последний этап завершился восемь лет назад из-за отсутствия финансирования. За годы исследований обнаружить руины этих строений не удавалось. Археологи продолжат исследовать этот участок до конца марта.

Незадолго до этого в Великобритании обнаружили руины старинной римской виллы. Здесь же археологи нашли множество древних артефактов — от монет, остатков посуды и украшений до скрученных свинцовых табличек. На этих табличках нет надписей, но они напоминают древнеримские «таблички с проклятиями».