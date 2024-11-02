В немецком языке обновился список самых длинных слов

Грамматика немецкого языка устроена так, что все зависимые слова присоединяются к существительному без пробелов, составляя единое длинное слово. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом такие слова усложняются и удлиняются — и вот в 2024 году поставлен новый рекорд.
Рейтинг самых длинных слов составил один из самых авторитетных словарей немецкого языка, Duden. Как сообщает издание Bild, его специалисты составили список слов, которые упоминались в немецкоязычных СМИ не менее 5 раз за последние 10 лет. Вот первая тройка лидеров:
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (67 букв) — переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».
Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (58 букв) — «Отчисления на обслуживание долга за инвестиции при дренаже дорог».
Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (56 букв) — «Правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения».
Для сравнения, самое длинное русское слово составляет 35 букв — по данным Книги рекордов Гиннесса, это слово из 35 букв — превысокомногорассмотрительствующий. А в орфографическом словаре Российской академии наук длиннейшее слово — водогрязеторфопарафинолечение (29 букв).
Ранее рассказывали, какое слово британский словарь Collin’s назвал словом 2024 года в английском языке.