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В немецком языке обновился список самых длинных слов

В слове-победителе — 67 букв.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Грамматика немецкого языка устроена так, что все зависимые слова присоединяются к существительному без пробелов, составляя единое длинное слово. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом такие слова усложняются и удлиняются — и вот в 2024 году поставлен новый рекорд.

Рейтинг самых длинных слов составил один из самых авторитетных словарей немецкого языка, Duden. Как сообщает издание Bild, его специалисты составили список слов, которые упоминались в немецкоязычных СМИ не менее 5 раз за последние 10 лет. Вот первая тройка лидеров:

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (67 букв) — переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».

Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (58 букв) — «Отчисления на обслуживание долга за инвестиции при дренаже дорог».

Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (56 букв) — «Правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения».

Для сравнения, самое длинное русское слово составляет 35 букв — по данным Книги рекордов Гиннесса, это слово из 35 букв — превысокомногорассмотрительствующий. А в орфографическом словаре Российской академии наук длиннейшее слово — водогрязеторфопарафинолечение (29 букв).

Ранее рассказывали, какое слово британский словарь Collin’s назвал словом 2024 года в английском языке.