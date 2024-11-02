В немецком языке обновился список самых длинных слов

Грамматика немецкого языка устроена так, что все зависимые слова присоединяются к существительному без пробелов, составляя единое длинное слово. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом такие слова усложняются и удлиняются — и вот в 2024 году поставлен новый рекорд.