В немецком лесу растет дуб, которому можно написать любовное письмо

Согласно легенде, впервые дупло дуба было использован как место для корреспонденции между дочерью местного лесника и владельцем шоколадной мануфактуры из Лейпцига — поначалу лесник противился их союзу, и парочке пришлось общаться тайно. Со временем лесник потеплел к отношениям молодых, и в 1892 году они обвенчались под кроной этого самого дуба.