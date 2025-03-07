В немецком лесу растет дуб, которому можно написать любовное письмо

Есть много способов найти пару для отношений: знакомство в общественных местах, поиск среди друзей, дейтинг-приложения и сайты знакомств. Но если ничего из вышеперечисленного не помогает, или просто хочется чего-то необычного, есть еще один вариант: немецкое дерево.
Бройтигамзайхе, или дуб жениха — исполинское дерево, растущее в Додауэрском лесу в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. 25-метровый дуб растет на этом месте уже около 500 лет, но особую известность получил в 1892 году. Про необычное дерево рассказало издание The Associated Press.
В конце XIX века деревом стали пользоваться как почтовым ящиком — на высоте двух человеческих ростов в нем есть обширное дупло. У дуба даже есть свой адрес и почтовый индекс, поэтому отправить туда письмо не сложнее, чем по любому адресу.
Почтальоны приносят письма к дубу раз в месяц и оставляют их в дупле, к которому забираются по имеющейся стремянке. А вот с получателями дело обстоит необычно: дело в том, что получить письмо может кто угодно.
После того, как почту приносят, любой желающий может залезть в дупло и взять понравившееся письмо, чтобы написать на него ответ и вступить в переписку.
Согласно традиции, обе стороны прежде всего ожидают установления романа по переписке: как рассказывают в местном почтовом отделении, несколько переписок даже увенчались браком.
Впрочем, вероятно, ничто не мешает выстроить и дружеские отношения — особенно учитывая, что письма приходят к дубу со всех уголков планеты, а получатели должны очутиться в шлезвигском лесу.
Согласно легенде, впервые дупло дуба было использован как место для корреспонденции между дочерью местного лесника и владельцем шоколадной мануфактуры из Лейпцига — поначалу лесник противился их союзу, и парочке пришлось общаться тайно. Со временем лесник потеплел к отношениям молодых, и в 1892 году они обвенчались под кроной этого самого дуба.
Испытать удачу может любой — вот адрес: Бройтигамзайхе, Додауэрский лес, 23701 Ойтин, Германия.
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