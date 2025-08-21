В небе над Уралом наблюдаются техногенные явления после старта ракеты «Союз-2.1б»

Пролетев над центральным и северным Казахстаном, ракета пересекает почти весь Урал, от Южного до Полярного. По пути ее следования в ночном небе можно наблюдать сразу несколько техногенных явлений. В первую очередь, так называемую медузу, представляющую собой подсвеченный Солнцем выхлоп ракетных двигателей.