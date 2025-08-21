В небе над Уралом наблюдаются техногенные явления после старта ракеты «Союз-2.1б»

Пролетев над центральным и северным Казахстаном, ракета пересекает почти весь Урал, от Южного до Полярного. По пути ее следования в ночном небе можно наблюдать сразу несколько техногенных явлений. В первую очередь, так называемую медузу, представляющую собой подсвеченный Солнцем выхлоп ракетных двигателей.
Также астрономы-любители могут увидеть эффекты от разделения ступеней, входа в атмосферу и сгорания второй ступени и хвостового отсека, конденсационный след от сгорающих частей, формирование искусственных серебристых облаков.
При хороших метеоусловиях «медузу» можно увидеть на расстоянии до 1000 км от траектории полета ракеты, но довольно низко над горизонтом.