В НАТО заявили о заметном прогрессе России в применении морских дронов

В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в сфере разработки и применения морских дронов. Об этом говорится в обзоре Военного колледжа альянса.

Источник: Reuters

В документе отмечается, что 28 августа Россия применила безэкипажные катера для атаки.

«В результате которой был потоплен украинский военный корабль “Симферополь”, — цитирует ТАСС данные обзора.

Аналитики НАТО полагают, что Россия может использовать это оружие для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. Также указывается, что в будущем целями для российских дронов могут стать переданные Киеву британские, французские, американские и шведские корабли.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что никто не верит в поражение России в конфликте с Украиной.