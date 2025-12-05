В НАТО заявили о заметном прогрессе России в применении морских дронов

В документе отмечается, что 28 августа Россия применила безэкипажные катера для атаки.
«В результате которой был потоплен украинский военный корабль “Симферополь”, — цитирует ТАСС данные обзора.
Аналитики НАТО полагают, что Россия может использовать это оружие для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. Также указывается, что в будущем целями для российских дронов могут стать переданные Киеву британские, французские, американские и шведские корабли.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что никто не верит в поражение России в конфликте с Украиной.