В НАТО задались вопросом об отношениях с Россией

Politico: В НАТО пытаются определить характер будущего взаимодействия с Россией&

Источник: Reuters

Страны НАТО пытаются определить характер будущего взаимодействия с Россией и решить, есть ли необходимость в возобновлении работы Совета Россия — НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников альянса.

«Главный вопрос заключается в том, как мы, НАТО, будем взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сохраняет ли Совет Россия — НАТО свою жизнеспособность, или нам нужно использовать США в качестве посредника?» — заявил собеседник издания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Москва будет действовать не так, как на Украине.

В ответ в НАТО заявили, что российская армия не способна победить Европу военным путем. По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников, а у России «нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».