В NASA завершили сборку первой ступени ракеты SLS для лунной миссии «Артемида-2»

Первоначальный план предусматривал, что уже в 2024 году на поверхность Луны после более чем полувекового перерыва ступят два американских астронавта: первая в истории женщина и первый чернокожий (эта формулировка на днях исчезла с сайта NASA, но в ведомстве заявили, что речь не идет об отказе от намерения сформировать такой экипаж для высадки). До этого предполагалось осуществить миссии «Артемида-1» и «Артемида-2», в рамках которых Луну должен был облететь новый американский корабль «Орион» — сперва в автоматическом режиме, а затем с экипажем на борту.