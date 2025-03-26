В NASA завершили сборку первой ступени ракеты SLS для лунной миссии «Артемида-2»

Специалисты NASA завершили сборку первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), предназначенной для лунной миссии «Артемида-2». Сообщение об окончании этого этапа сборки было опубликовано на сайте NASA.
Как уточнили в ведомстве, 23 марта в сборочном цехе, расположенном в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида), к 65-метровому центральному блоку первой ступени SLS были присоединены два 54-метровых твердотопливных боковых ускорителя. Для этого блок сперва установили вертикально и подняли при помощи крана, после чего переместили к ускорителям и аккуратно опустили между ними, чтобы инженеры смогли закрепить оба ускорителя на разгонном блоке. Позднее в NASA опубликовали несколько фото и видео этого процесса.
В ближайшие месяцы сборка ракеты продолжится: в рамках намеченной сейчас на апрель 2026 года миссии «Артемида-2» ей предстоит вывести в космос пилотируемый корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту. Программа миссии рассчитана на 10 дней и предусматривает облет Луны и возвращение на Землю без высадки на поверхность спутника.
Состав экипажа «Артемиды-2» был объявлен еще в апреле 2023 года, когда старт миссии планировался на ноябрь 2024-го. Командиром «Артемиды-2» стал астронавт NASA Рид Уайсмен. Также в экипаж вошли астронавты NASA Виктор Гловер, Кристина Кук и астронавт Джереми Хэнсен из Канады.
Для Хэнсена этот полет станет первым в карьере, тогда как остальные члены экипажа «Ориона» уже по разу побывали в космосе. При этом Кристина Кук ранее установила рекорд среди женщин по длительности непрерывного пребывания на орбите (328 дней).
Краткая история программы «Артемида»
Последняя на сегодняшний день высадка человека на Луну произошла в декабре 1972 года, когда на спутнике побывали члены экипажа миссии «Аполлон-17». Вскоре американская лунная программа «Аполлон» (Apollo) была закрыта. О возвращении на Луну в США задумались в XXI веке, но ряд проектов в этой сфере был закрыт. Отчасти на их основе была разработана лунная программа «Артемида» (Artemis), принятая к исполнению в 2017 году.
Первоначальный план предусматривал, что уже в 2024 году на поверхность Луны после более чем полувекового перерыва ступят два американских астронавта: первая в истории женщина и первый чернокожий (эта формулировка на днях исчезла с сайта NASA, но в ведомстве заявили, что речь не идет об отказе от намерения сформировать такой экипаж для высадки). До этого предполагалось осуществить миссии «Артемида-1» и «Артемида-2», в рамках которых Луну должен был облететь новый американский корабль «Орион» — сперва в автоматическом режиме, а затем с экипажем на борту.
Как это часто бывает в космонавтике, особенно в условиях ограниченного финансирования, соблюсти намеченный график не вышло. Первый полет «Ориона» состоялся только в конце 2022 года. Корабль облетел Луну и благополучно вернулся на Землю, выводившая его на орбиту сверхтяжелая ракета-носитель SLS для которой этот пуск стал первым, также справилась с задачей.
Однако позже выяснилось, что тепловой щит «Ориона», который должен был защитить корабль от перегрева при входе в атмосферу на огромной скорости, сработал не так, как ожидалось. Хоть он и выполнил свою задачу (если бы на борту «Ориона» находились астронавты, они бы не пострадали), но получил сильные повреждения, картина которых не соответствовала ожиданиям — внешний слой защитного покрытия щита отваливался от него фрагментами, вместо того чтобы равномерно оплавляться.
Эта проблема, а также ряд более мелких неполадок, выявленных по итогам миссии «Артемида-1», вынудили NASA отложить следующий полет «Ориона» сперва до сентября 2025-го, а затем — до апреля 2026-го, чтобы не подвергать риску членов экипажа миссии. Сейчас инженеры рассматривают возможность внесения изменений в конструкцию теплового щита корабля, а предполагаемая траектория его входа в земную атмосферу была изменена, чтобы снизить нагрузки на термозащитный экран.
Принятое в декабре прошлого года решение о переносе старта миссии «Артемида-2» автоматически повлекло за собой и перенос на середину 2027 года миссии «Артемида-3», в рамках которой ожидается первая с 1972 года высадка людей на поверхность Луны. При этом посадочный модуль, который должен доставить людей с лунной орбиты на поверхность спутника и обратно, и вовсе еще не готов — его планируется создать на базе перспективного корабля Starship компании SpaceX. На данный момент испытания с переменным успехом проходят только прототипы базовой версии Starship.
Вполне возможно, что в 2025 году программу «Артемида» ждет серьезный пересмотр. В скором будущем пост главы NASA почти наверняка займет миллиардер и астронавт Джаред Айзекман, кандидатуру которого на эту должность еще в декабре предложил президент США Дональд Трамп. Сам Айзекман тогда пообещал, что в случае его назначения «американцы будут ходить по Луне и Марсу». По слухам, в NASA уже рассматривают возможность отказа от одноразовой и очень дорогостоящей ракеты-носителя SLS в пользу Starship.
Стимулом все же осуществить высадку на Луне до конца текущего десятилетия для США могут быть аналогичные планы Китая: осенью 2024 года власти Поднебесной объявили, что первый китайский астронавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
О том, как NASA планирует создать лунную орбитальную станцию в рамках программы «Артемида», мы рассказывали здесь.