В NASA сообщили, что образцы астероида Бенну содержат «кирпичики жизни»

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Пробы с астероида Бенну выявили комплекс органических соединений и минералов, ключевых для возникновения жизни. Об этом сообщило NASA.
Анализ образцов, доставленных миссией OSIRIS-REx, подтвердил наличие аминокислот, углеводородов и водосодержащих фосфатов. «Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке “кирпичиков жизни” на раннюю Землю», — заявил ведущий научный сотрудник проекта Данте Лауретта. Открытие поддерживает теорию о том, что астероиды и кометы стали катализаторами биохимической эволюции.
Пробы массой 250 г были собраны в 2020 году и доставлены на Землю в сентябре 2023-го. Два года ушло на вскрытие защитной капсулы и первичные исследования в стерильных условиях. Ученые выделили свыше 20 типов органических молекул, включая пуриновые основания — компоненты ДНК и РНК.
Открытие укрепит планы NASA по изучению других астероидов, таких как Психея и Рюгу. «Бенну — это капсула времени, которая поможет понять, как зарождалась жизнь в Солнечной системе», — отметила директор агентства Ники Фокс. Эти миссии также будут использованы для разработки методов защиты Земли от потенциально опасных космических объектов.