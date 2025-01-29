В NASA сообщили, что образцы астероида Бенну содержат «кирпичики жизни»

Открытие укрепит планы NASA по изучению других астероидов, таких как Психея и Рюгу. «Бенну — это капсула времени, которая поможет понять, как зарождалась жизнь в Солнечной системе», — отметила директор агентства Ники Фокс. Эти миссии также будут использованы для разработки методов защиты Земли от потенциально опасных космических объектов.