В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-1» после очередного сбоя

Специалисты NASA смогли восстановить связь с межпланетным исследовательским зондом «Вояджер-1» после случившегося в октябре сбоя в работе главного передатчика аппарата.
«Вояджер-1» был запущен в космос более 47 лет назад, в сентябре 1977 года. К настоящему времени зонд отдалился от Земли на рекордные 24,9 млрд километров. Его близнец «Вояджер-2», стартовавший на 16 дней раньше и следовавший по иной траектории, сейчас находится на расстоянии около 20,8 млрд километров от нашей планеты.
За время работы оба зонда собрали колоссальное количество данных, которые помогли расширить наши представления о Солнечной системе и ее ближайших окрестностях.
Основной радиопередатчик «Вояджера-1», работающий в X-диапазоне, отключился в октябре, после того как в NASA решили включить один из установленных на борту зонда обогревателей. Это было сделано с целью немного согреть четыре функционирующих научных прибора «Вояджера», которые изначально не были рассчитаны на работу при экстремально низких температурах, но оказались более стойкими, чем ожидалось. Однако из-за дефицита энергии на зонде автоматически сработала система отключения питания второстепенных устройств. Проблема заключается в том, что все действительно второстепенные приборы и системы «Вояджера» давно обесточены, поэтому «жертвой» аварийного отключения стал главный передатчик.
В результате «Вояджер-1» переключился на запасной передатчик, работающий в S-диапазоне и потребляющий меньше энергии. С учетом расстояния, на котором находится зонд от Земли, получать через него данные телеметрии и показания оставшихся в строю приборов оказалось невозможно. К счастью, в середине ноября инженерам удалось восстановить работу основного передатчика «Вояджера-1», а в конце месяца специалисты практически полностью вернули зонд к состоянию, в котором он находился перед включением обогревателя. В частности, команде удалось перезапустить систему синхронизации трех бортовых компьютеров «Вояджера».
Источником питания для «Вояджера-1» и «Вояджера-2» служат радиозотопные термоэлектрогенераторы (РИТЭГи), перерабатывающие в электричество тепловую энергию, которая выделяется при распаде частиц загруженного в них плутония-238. По мере распада изотопов мощность РИТЭГов постепенно снижается, поэтому в обозримом будущем обоим зондам грозит критический дефицит энергии, однако, согласно текущим прогнозам, «Вояджеры» с высокой вероятностью смогут проработать как минимум до своего 50-летия.
Предыдущий сбой связи
Из-за преклонного возраста зонда неполадки в работе «Вояджера-1» происходят все чаще. Так, в середине ноября прошлого года аппарат неожиданно начал передавать научные данные и показатели телеметрии в нечитаемом виде.
Инженеры пришли к выводу, что сбой произошел в компьютере FDS (Flight Data Subsystem), который отвечает за формирование пакетов данных перед отправкой на Землю. Оказалось, что из строя вышел один из чипов памяти, на котором хранились важные элементы программного обеспечения FDS.
Чтобы восстановить работу компьютера, специалисты решили записать утраченный код на другой чип памяти, однако ни на одном из оставшихся чипов не оказалось достаточно свободного места. По этой причине восстанавливать программу FDS пришлось по частям таким образом, чтобы компьютер мог без ошибок запускать обновленный код.
В апреле 2024 года «Вояджер-1» начал корректно передавать на Землю данные телеметрии. В середине мая инженерам удалось восстановить передачу данных с двух установленных на аппарате научных приборов, а после дополнительных усилий вновь отсылать данные стали и два оставшихся в строю прибора. Еще шесть приборов зонда (как и на «Вояджере-2») были отключены ранее в целях экономии энергии.