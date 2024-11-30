В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-1» после очередного сбоя

Основной радиопередатчик «Вояджера-1», работающий в X-диапазоне, отключился в октябре, после того как в NASA решили включить один из установленных на борту зонда обогревателей. Это было сделано с целью немного согреть четыре функционирующих научных прибора «Вояджера», которые изначально не были рассчитаны на работу при экстремально низких температурах, но оказались более стойкими, чем ожидалось. Однако из-за дефицита энергии на зонде автоматически сработала система отключения питания второстепенных устройств. Проблема заключается в том, что все действительно второстепенные приборы и системы «Вояджера» давно обесточены, поэтому «жертвой» аварийного отключения стал главный передатчик.