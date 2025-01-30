В НАСА определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3−4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.