В NASA назвали условие для высадки на Луне в 2026 году

Кэтрин Кернер, руководитель разработок систем для программы NASA «Артемида», сообщила, что нужно для того, чтобы США смогли вернуть людей на Луну в сентябре 2026 года.
По словам Кернер, производителю космической техники SpaceX необходимо успешно выполнить перекачку криогенного топлива на орбите. Это нужно сделать к началу 2025 года. Процесс предполагает запуск двух кораблей Starship, их стыковку на орбите и передачу топлива между ними, пишет Ars Technica.
Это очень сложные операции. Во-первых, обоим кораблям предстоит состыковаться в автоматическом режиме. Во-вторых, перекачку криогенного топлива еще никто не выполнял в таких объемах. Трудности могут возникнуть и в связи с тем, что будет нужна регулярная заправка корабля-накопителя.
Наземная инфраструктура SpaceX при этом уязвима. Так, корабли типа Starship еще далеко не отработаны, и они легко могут повредить стартовые башни, на которые должны опускаться первая и вторая ступени этой системы. Сейчас существует всего одна работающая башня, вторую достраивают, она будет готова не ранее второй половины 2025 года.
Еще одна проблема — это скафандры. Пока астронавты отрабатывают действия в шлюзе Starship в костюмах с пустыми ранцами. А снаряжение для Луны сделать крайне сложно. Американские лунные скафандры, например, имели ограниченную подвижность в коленях. Такое снаряжение ещё и пропускало воздух после первого выхода из-за использования молний.
Недельное пребывание на Луне в подобных скафандрах просто опасно. Новое же снаряжение для высадки на поверхность спутника Земли пока не совсем готово для использования в 2026 году.
Первый демонстрационный полет Starship HLS (лунная версия корабля) на Луну должен состояться до конца следующего года.
В NASA ожидают, что SpaceX выполнит свою часть работы. В противном случае ответственность за срыв сроков высадки может лечь на космическое агентство.
Ранее НАСА прокомментировало слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС.
Айгуль Сабитова