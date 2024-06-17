В NASA назвали условие для высадки на Луне в 2026 году

Наземная инфраструктура SpaceX при этом уязвима. Так, корабли типа Starship еще далеко не отработаны, и они легко могут повредить стартовые башни, на которые должны опускаться первая и вторая ступени этой системы. Сейчас существует всего одна работающая башня, вторую достраивают, она будет готова не ранее второй половины 2025 года.