В Народном фронте рассказали о помощи миллиардеров на нужды СВО

Михаил Кузнецов отметил, что немало очень богатых людей подключаются к помощи бойцам спецоперации. По словам представителя Народного фронта, обычно в среде таких людей не принято публично говорить об этом из-за риска оказаться под санкциями.
«Про миллионеров и миллиардеров. Вы знаете, если они будут каждый день публично говорить и попадать под все санкции, какие только есть, им будет тяжелее зарабатывать и дальше помогать. Но они точно есть. Их много достаточно. Почти все из них в этой части скромные люди. Не надо об этом говорить. Они говорят: “Мы все будем делать”. Они очень часто помогают подразделениям из этих же регионов. Там есть целый ряд разных уже сложившихся коммуникаций», — рассказал Кузнецов.
По словам руководителя исполкома Народного фронта, к их организации примкнули уже миллионы россиян.
«Всего в периметре Народного фронта это плюс-минус порядка пяти миллионов людей, которые перечисляют средства, что-то делают, что-то передают… Два года назад у нас была возможность, мы с РЖД договорились. Они поезд сделали, и каждый регион прицеплял свой вагон отдельный. Каждый район в Мордовии готовил один уазик. Небогатая республика — для них и один уазик купить и снарядить — это деньги. Вот они каждый везли, потом приехали передавать артисты горлового пения. Очень трогательно было», — поделился он.
«Мы в определенный момент были Советским государством. Потом Советского Союза не стало. И вроде бы капитализм, рыночные отношения. Чубайс говорил, что 30 миллионов не вписались в рынок. А получается, что есть те люди, которые, несмотря на устоявшийся рынок, они совершенно другие идеалы имеют», — отметил Алексей Гудошников.
«Есть вещи, которые, как показала спецоперация, не должны быть в рынке. Государственная идеология не должна уходить в рынок, и вообще ее не надо отменять. Многое другое: образование и так далее… Сейчас мы со скрипом наконец-то научились поднимать флаг в школе. Это потихоньку меняется. Это очень видно, очень ощущается. Рынок — прекрасная вещь, когда он для конкуренции. Главное его достоинство заключается в том, чтобы не монополизировать какие-то отрасли. Когда Минобороны приходит и говорит: “У нас задача сделать РЭП 7*2 под видео”. Пять производителей, которые начинают конкурировать между собой. Они в рынке. Они не привыкли не смотреть на цену. Они понимают, что надо сделать дешевле, качественнее, быстрее. Это неплохая история», — отметил Кузнецов в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.