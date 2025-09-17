В Народном фронте рассказали о помощи миллиардеров на нужды СВО

«Есть вещи, которые, как показала спецоперация, не должны быть в рынке. Государственная идеология не должна уходить в рынок, и вообще ее не надо отменять. Многое другое: образование и так далее… Сейчас мы со скрипом наконец-то научились поднимать флаг в школе. Это потихоньку меняется. Это очень видно, очень ощущается. Рынок — прекрасная вещь, когда он для конкуренции. Главное его достоинство заключается в том, чтобы не монополизировать какие-то отрасли. Когда Минобороны приходит и говорит: “У нас задача сделать РЭП 7*2 под видео”. Пять производителей, которые начинают конкурировать между собой. Они в рынке. Они не привыкли не смотреть на цену. Они понимают, что надо сделать дешевле, качественнее, быстрее. Это неплохая история», — отметил Кузнецов в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.