В Намибии предлагают строить дома из грибов. Как это выглядит

Проект MycoHab предлагает альтернативный подход: вместо сжигания кустарников, их измельчают и используют как субстрат для выращивания вешенок. Полностью выращенные грибы продаются, а оставшиеся отходы превращаются в «микоблоки». При этом для одного такого блока нужно примерно 10 кг кустарников. Для строительства небольшого дома для одной семьи потребуется более 12 тонн кустарника.