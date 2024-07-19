В Намибии предлагают строить дома из грибов. Как это выглядит

В Намибии представили необычный материал для строительства домов, изготовленный из грибов. Он поможет решить жилищный кризис в стране, где каждый пятый человек живет во временном доме из отходов или цинковых листов. Об этом сообщает The Guardian.
Намибия с населением около 2,7 млн человек остро нуждается в 500 тыс. новых домов. По данным за 2016 год, почти 90% семей зарабатывают менее $144 в месяц и не могут позволить себе жилье.
На экономическую проблему наслаивается экологическая: в стране 45 млн гектаров земли занимают «кустарники-захватчики». Они вытесняют траву и другую растительность, проникают в сельскохозяйственные регионы страны, затрудняют подпитку грунтовых вод. Правительство планирует сжигать 300 млн т кустарника каждые 15 лет, чтобы сократить его негативное воздействие, а заодно — производить древесный уголь.
Проект MycoHab предлагает альтернативный подход: вместо сжигания кустарников, их измельчают и используют как субстрат для выращивания вешенок. Полностью выращенные грибы продаются, а оставшиеся отходы превращаются в «микоблоки». При этом для одного такого блока нужно примерно 10 кг кустарников. Для строительства небольшого дома для одной семьи потребуется более 12 тонн кустарника.
Магрет Менго, глава отдела бренда и маркетинга Standard Bank в Намибии, объяснила, что цель проекта — найти новый способ решить жилищный кризис и устойчиво бороться с негативным воздействием кустарников на окружающую среду. Она добавила, что проект уникален, находится на экспериментальной стадии, но уже демонстрирует многообещающие результаты.
В 2014 году в Квинсе, штат Нью-Йорк, было построено экспериментальное здание из отходов растениеводства и мицелия. С тех пор архитекторы и исследователи продолжают изучать возможности этого материала.