В Намибии обнаружено древнее существо с необычной головой

В Намибии в формации Гаи-Ас палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного науке существа, которое получило название Gaiasia jennyae. Ученые описали новый вид в журнале Nature.
Палеонтологи рассказали, что они нашли несколько образцов, среди которых был виден хорошо сохранившийся череп длиной более 60 сантиметров. Он был соединен с позвоночником. Очень большие клыки, которые увидели специалисты, создавали уникальный для ранних четвероногих прикус.
Ученые установили, что Gaiasia jennyae жил 300 миллионов лет назад на дне болот и озер и был значительно крупнее человека. Большая голова позволяла сидеть в засаде, широко раскрыв рот, и ждать, пока мимо проплывет добыча. Когда это происходило, Gaiasia jennyae хватал жертву при помощи больших клыков. Палеонтологи предположили, что существо было очень медлительным, поэтому нападало с места.
Помимо прочего, ученые считают, что существо было доминирующим хищником в своем ареале.
Ранее в Австрии был обнаружен новый вид огромных летающих ящеров.
Анна Морозова