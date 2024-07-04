В Намибии обнаружено древнее существо с необычной головой

Ученые установили, что Gaiasia jennyae жил 300 миллионов лет назад на дне болот и озер и был значительно крупнее человека. Большая голова позволяла сидеть в засаде, широко раскрыв рот, и ждать, пока мимо проплывет добыча. Когда это происходило, Gaiasia jennyae хватал жертву при помощи больших клыков. Палеонтологи предположили, что существо было очень медлительным, поэтому нападало с места.