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В национальном парке Юты обрушились Скальные ворота

Этой природной достопримечательности было 190 миллионов лет.

Источник: National Park Service

Арка находилась в Национальном парке Глен Каньон в штате Юта, США. От многочисленных других естественных арок эта отличалась тем, что была двойной — от одной «опоры» в разные стороны отходило сразу два радиальных свода, нависавших над водами озера Пауэлл.

Из-за изменения уровня воды в озере под аркой песчаник, из которого она состояла, окончательно размыло, и скала не выдержала. О том, что национальный парк лишился одной из своих главных достопримечательностей, рассказала газета Нью-Йорк Таймс.

Арка сформировалась в скале 190 миллионов лет назад. Мишель Кернс, управляющая парка, объясняет, что у таких природных конструкций есть свой век, и бесконечно они не стоят, ведь образуются природные арки тоже из-за эрозии и вымывания более мягких пород. Но под влиянием людей многие процессы в окружающем мире меняются и ускоряются — поэтому арка в последние годы разрушалась все быстрее и наконец обрушилась. Сколько она простояла бы без влияния людей, представители парка прикидывать не решились.

Мишель добавила, что это происшествие — повод лишний раз обратить внимание на то, насколько хрупким на самом деле является окружающий нас мир, а пользователи соцсетей поражаются тому, что арка, которая казалась им очень твердой и устойчивой, могла рухнуть.

Участок парка, в котором находилась арка, был самой посещаемой его частью. В прошлом году, согласно отчетам службы парка, его посетило 5,2 миллиона человек.

Еще одно свидетельство того, насколько хрупка природа, на прошлой неделе опубликовали британские туристы: семейная пара решила навестить место своего медового месяца 15 лет спустя и обнаружили, что ледник, который там был, почти полностью растаял.

Георгий Мазуркевич