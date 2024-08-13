В национальном парке Юты обрушились Скальные ворота

Арка сформировалась в скале 190 миллионов лет назад. Мишель Кернс, управляющая парка, объясняет, что у таких природных конструкций есть свой век, и бесконечно они не стоят, ведь образуются природные арки тоже из-за эрозии и вымывания более мягких пород. Но под влиянием людей многие процессы в окружающем мире меняются и ускоряются — поэтому арка в последние годы разрушалась все быстрее и наконец обрушилась. Сколько она простояла бы без влияния людей, представители парка прикидывать не решились.