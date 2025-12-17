В НАБУ раскрыли, почему не публикуют новые пленки по делу Миндича

Новые пленки по делу о коррупции с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем пока не публикуются из-за работы с новыми фигурантами, которые замешаны в скандале. Об этом сообщил глава подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, его слова передает украинское издание «Страна».
«На стартовом этапе пленки выполнили свою задачу — объяснили обществу суть схемы и ее масштаб. Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации», — заявил он.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине идет масштабное расследование хищения государственных средств, выделенных на строительство оборонных объектов для ВСУ. В центре этого скандала оказался «кошелек Зеленского» Тимур Миндич.