В НАБУ раскрыли, почему не публикуют новые пленки по делу Миндича

«На стартовом этапе пленки выполнили свою задачу — объяснили обществу суть схемы и ее масштаб. Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации», — заявил он.