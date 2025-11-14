В НАБУ опасаются, что вице-премьер Украины Чернышов может бежать из страны

Чернышову, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Зеленского, предъявлено два обвинения по коррупционным делам. Одно из них связано со схемой бизнесмена Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября. Первое дело против бывшего вице-премьера было возбуждено летом и связано с коррупцией в строительной сфере. Тогда на Украине разгорелся скандал, после того как внезапная и необъявленная заранее командировка Чернышова подозрительно совпала по времени с предъявлением обвинений его подельникам. Тогда многие предположили, что на самом деле чиновник сбежал из страны. Спустя неделю Чернышов вернулся и стал, по его утверждению, сотрудничать со следствием. Суд отпустил его под залог. Как отмечал тогда оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, пока вице-премьер находился за границей, офис Зеленского «пытался договориться» с НАБУ.