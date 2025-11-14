В НАБУ опасаются, что вице-премьер Украины Чернышов может бежать из страны

«Риск [побега] существует. Есть риски, которые необходимо обосновать перед Высшим антикоррупционным судом (ВАКС, в частности, этот суд избирает меру пресечения — прим. ТАСС). Чернышов без [электронного] браслета», — сказал он в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда».
Кривонос добавил, что в настоящее время решается вопрос о подаче в суд ходатайства о мере пресечения, «степени этих мер, учитывая риски оставления им территории». В свою очередь глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, отметил, что сейчас у Чернышова нет на руках паспортов, поэтому легально выехать из страны он не сможет.
Как пояснил Кривонос, заключение под стражу позволяет минимизировать не только риск побега, но и возможности оказания давления на свидетелей. Однако это необходимо обосновать в суде. «Сейчас мы изучаем то, что у нас есть, и фактически решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Нельзя, пока мы не заявим это ходатайство, говорить публично, что мы планируем делать», — добавил он.
Чернышову, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Зеленского, предъявлено два обвинения по коррупционным делам. Одно из них связано со схемой бизнесмена Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября. Первое дело против бывшего вице-премьера было возбуждено летом и связано с коррупцией в строительной сфере. Тогда на Украине разгорелся скандал, после того как внезапная и необъявленная заранее командировка Чернышова подозрительно совпала по времени с предъявлением обвинений его подельникам. Тогда многие предположили, что на самом деле чиновник сбежал из страны. Спустя неделю Чернышов вернулся и стал, по его утверждению, сотрудничать со следствием. Суд отпустил его под залог. Как отмечал тогда оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, пока вице-премьер находился за границей, офис Зеленского «пытался договориться» с НАБУ.