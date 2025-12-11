В Мюнхене задержали ультраправых «Санта-Клаусов»

Как отмечает представитель ведомства, акция, по предварительным данным, связана с группой «Lederhosen Revolte», которую Баварское управление по защите Конституции относит к подгруппам праворадикального «Движения идентичности». Государственная безопасность взяла на себя расследование по подозрению в подстрекательстве к ненависти. Cообщается, что подозреваемые уже задержаны.