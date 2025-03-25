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В МВД сообщили о преимуществах для опытных иностранных специалистов

МВД России рассказало о льготах, предоставляемых высококвалифицированным иностранным специалистам. Согласно материалам ведомства, такие специалисты освобождены от необходимости сдачи экзаменов по русскому языку и могут привозить свои семьи, а работодателям не требуется получать разрешение на их трудоустройство.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — отмечается в документах МВД.

Кроме того, в МВД уточнили, что рабочая виза для высококвалифицированных специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. При этом работодателям не требуется получать специальное разрешение для привлечения и использования таких иностранных работников.

Ранее член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что при предоставлении социальной выплаты на жилье следует отдавать приоритет российским семьям.