В МВД сообщили о преимуществах для опытных иностранных специалистов

«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — отмечается в документах МВД.
Кроме того, в МВД уточнили, что рабочая виза для высококвалифицированных специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. При этом работодателям не требуется получать специальное разрешение для привлечения и использования таких иностранных работников.