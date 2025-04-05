В МВД рассказали об основных требованиях к фотографиям на паспорт

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Цветные линзы, закрывающая глаза прическа и необоснованно надетый головной убор на фотографии на паспорт станут причинами отказа в приеме заявлений на его выдачу или замену. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
«Одна из причин отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги по выдаче и замене внутрироссийского паспорта — это неправильно сделанная фотография», — сказали в управлении.
В связи с этим в МВД, чтобы не получить отказ в приеме заявлений, назвали основные требования, которым должна соответствовать фотография. Так, ее размер должен быть 35 45 мм, исполнение фотографии может быть как черно-белым, так цветным. На изображении должны помещаться голова и верхняя часть плеч, лицо должно соответствовать возрасту человека на день подачи заявления. «На фотографии изображается строго анфас, заявителю нужно смотреть прямо. Волосы не должны заслонять глаза», — подчеркнули в ГУВМ.
Вместе с тем есть случаи, когда допустимо изображение в головном уборе. В частности, такие исключения возможны, когда религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними с непокрытой головой. «Однако головной убор не должен скрывать овал лица», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, нельзя фотографироваться в форменной и верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка. Также не разрешается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки. Важным является отображение всех особенностей лица. «Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Нельзя, чтобы глаза закрывала оправа очков», — отметили в управлении. Также не допускается фотографирование с линзами, которые меняют натуральный цвет глаз. На фотографии должен быть белый, ровный фон, без полос, пятен, не должно быть изображения посторонних предметов и теней.
В МВД добавили, что с начала текущего года более 1,5 тыс. заявителей по различным причинам получили отказ в замене или выдаче паспорта. По причине существенного изменения внешности в 2025 году оформлено более 1 тыс. паспортов гражданина РФ. За 2024 год всего было оформлено по этой причине порядка 10 тыс. паспортов.