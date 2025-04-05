В МВД рассказали об основных требованиях к фотографиям на паспорт

Кроме того, нельзя фотографироваться в форменной и верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка. Также не разрешается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки. Важным является отображение всех особенностей лица. «Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Нельзя, чтобы глаза закрывала оправа очков», — отметили в управлении. Также не допускается фотографирование с линзами, которые меняют натуральный цвет глаз. На фотографии должен быть белый, ровный фон, без полос, пятен, не должно быть изображения посторонних предметов и теней.