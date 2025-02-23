В МВД рассказали о новом способе взлома «Госуслуг»

В МВД настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и ни в коем случае не включать демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев или даже знакомых, если есть хоть малейшие сомнения в их намерениях. Также следует критически относиться к любым просьбам о регистрации на сайтах и передаче личной информации в мессенджерах.