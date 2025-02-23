В МВД рассказали о новом способе взлома «Госуслуг»

Злоумышленники используют функцию демонстрации экрана в мессенджерах для кражи личных данных пользователей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале силового ведомства «Вестник Киберполиции России».
Как сообщили в ведомстве, особую опасность представляет включение демонстрации экрана при общении в онлайн-мессенджерах. Несмотря на удобство данной опции, она может стать «окном» для преступников. Даже если собеседник кажется доверенным лицом, его истинные намерения могут быть обманчивы, и конфиденциальная информация окажется под угрозой.
Аферисты действуют по схеме «фейковый руководитель». Они связываются с гражданином, представляясь, к примеру, начальством, и убеждают пройти регистрацию на определенном интернет-сайте. Примечательно, что для убедительности часто выбирают известные и легальные онлайн-платформы.
Для «ускорения» процесса регистрации мошенники предлагают свою «помощь» и просят активировать демонстрацию экрана. Таким образом, злоумышленники получают возможность в режиме реального времени видеть все действия пользователя на экране его устройства. Они фиксируют персональные данные и используют их для оформления заявки на восстановление доступа к учетной записи на «Госуслугах».
Получив полный доступ к аккаунту, мошенники могут использовать его в различных противоправных целях.
В МВД настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и ни в коем случае не включать демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев или даже знакомых, если есть хоть малейшие сомнения в их намерениях. Также следует критически относиться к любым просьбам о регистрации на сайтах и передаче личной информации в мессенджерах.