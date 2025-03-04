В МВД рассказали, как отличить сайт мошенников при онлайн-покупках

— На что стоит обратить внимание при онлайн-покупках, чтобы не стать жертвой преступников? Отзывы, но не только на самом сайте. Если на сайте 100 процентов положительных отзывов без критики, вероятно, они подделаны. Проверьте отзывы в приложении Яндекс. Карты и 2ГИС или на форуме отзывов. Самыми ценными будут средние оценки — если товар кому-то не понравился, его, как минимум, получили. Способы оплаты. Надежные магазины осуществляют оплату при получении или через безопасные системы. Если потребуется перевод на карту физического лица — стоп, это может быть мошенничество, — говорится в сообщении.
В ведомстве советуют проверять дату регистрации сайта — если домен создан недавно, это может быть тревожным сигналом. Также стоит загружать фотографии товаров в поисковые системы: если изображения скопированы с других сайтов, ресурс ненадежен.
Еще один признак мошенничества — спешка при оплате и отсутствие возможности самовывоза. Настоящие магазины уточняют детали доставки, а аферисты стараются как можно быстрее получить деньги, передает ТАСС.
Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что практически любая схема обмана держится на трех основных факторах: стремительное развитие событий, создание атмосферы паники и психологическое давление. Злоумышленники тщательно продумывают действия так, чтобы вынудить жертву действовать опрометчиво.