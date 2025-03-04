В МВД рассказали, как отличить сайт мошенников при онлайн-покупках

— На что стоит обратить внимание при онлайн-покупках, чтобы не стать жертвой преступников? Отзывы, но не только на самом сайте. Если на сайте 100 процентов положительных отзывов без критики, вероятно, они подделаны. Проверьте отзывы в приложении Яндекс. Карты и 2ГИС или на форуме отзывов. Самыми ценными будут средние оценки — если товар кому-то не понравился, его, как минимум, получили. Способы оплаты. Надежные магазины осуществляют оплату при получении или через безопасные системы. Если потребуется перевод на карту физического лица — стоп, это может быть мошенничество, — говорится в сообщении.