В МВД раскрыли популярную среди мошенников схему с фейковым работодателем

Пример популярной у мошенников схемы обмана пользователей Сети привели в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как рассказали в органах, злоумышленники от лица существующей компании распространяют в мессенджерах вакансию с удаленным характером работы и гибким графиком. Например, фейковый работодатель предлагает работу копирайтера с уровнем зарплаты, не вызывающим особых сомнений (60 тыс. руб.).
«Работать предлагают, используя специализированное приложение, которое необходимо установить и предоставить необходимые разрешения. В случае установки приложение будет перехватывать СМС, что позволит злоумышленникам получить доступ к секретным кодам и похитить средства соискателя», — говорится в сообщении Киберполиции России.
Ранее в МВД предупредили о мошенничестве с играми и стримами. Жертвами могут стать подростки, проводящие время в Сети. Например, злоумышленники имитируют популярных блогеров и даже запускают собственные стримы. В ходе трансляции они разыгрывают пополнение виртуального игрового счета или предлагают дешево купить какое-либо уникальное снаряжение. Под разными предлогами мошенники могут попросить жертву передать банковские реквизиты карты, сделать «обеспечительный» или «таможенный» перевод. Главная цель таких мошенников — заполучить доступ к банковским приложениям юных геймеров. Специалисты по кибербезопасности призвали родителей сохранять осторожность и не оставлять детей в Сети без присмотра.
Также эксперты напомнили правила кибербезопасности для детей. В первую очередь в МВД России порекомендовали не раскрывать незнакомцам свои личные данные: адрес, номер телефона, пароли и данные родителей. Эту информацию могут использовать мошенники для обмана или кражи денег. Специалисты призвали не вступать в контакт с незнакомцами, не рассказывать чужим людям о себе и родителях, не делиться фотографиями с неизвестными людьми в интернете. Также рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам.
Российский психолог Виктория Дмитриева рассказала, как семейные традиции помогут избежать зависимости от интернета и гаджетов у ребенка. Она пояснила, что родителям надо постараться сделать реальную жизнь ребенка интересной и приятной. Тогда у младшего члена семьи не будет времени и желания сбегать в Сеть. Для этого можно ввести хотя бы одно объединяющее мероприятие в день, например общий семейный ужин, общую семейную прогулку или традицию играть всей семьей в настольную игру.