В МВД раскрыли популярную среди мошенников схему с фейковым работодателем

Российский психолог Виктория Дмитриева рассказала, как семейные традиции помогут избежать зависимости от интернета и гаджетов у ребенка. Она пояснила, что родителям надо постараться сделать реальную жизнь ребенка интересной и приятной. Тогда у младшего члена семьи не будет времени и желания сбегать в Сеть. Для этого можно ввести хотя бы одно объединяющее мероприятие в день, например общий семейный ужин, общую семейную прогулку или традицию играть всей семьей в настольную игру.