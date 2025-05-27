В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp

«Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая… четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее 3 тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», — говорится в материалах.