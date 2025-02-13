В МВД предупредили работодателей о штрафе за услуги нелегальным мигрантам

В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией. Соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, а также открывать банковские вклады и осуществлять иные банковские операции.