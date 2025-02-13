В МВД предупредили работодателей о штрафе за услуги нелегальным мигрантам

«Обращаем внимание, что оказание услуг лицам, включенным в реестр контролируемых лиц, в том числе в сфере образования, считается административным правонарушением. Размер штрафа составит для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 35 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 400 до 500 тысяч рублей», — говорится в материалах ведомства.
МВД РФ отмечает, что при рассмотрении вопроса трудоустройства иностранца работодатель должен сначала ознакомиться с информацией о потенциальном работнике.
«Для этого необходимо ввести в специальную форму фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем», — резюмирует МВД РФ.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией. Соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, а также открывать банковские вклады и осуществлять иные банковские операции.