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В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В случае, если иностранного студента отчисляют из вуза, срок его временного пребывания на территории России сокращается, а учебная виза аннулируется. Такой иностранец в рамках указа президента Российской Федерации № 1126 имеет возможность по 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или филиалы ФГУП “ПВС” МВД России», — говорится в материалах ведомства.

МВД РФ отмечает, что ежегодно все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. В минувшем году им было выдано свыше 257 тысяч учебных виз, что почти на 12% больше показателя 2023 года.

«Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется», — сообщает МВД РФ.