В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

«Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется», — сообщает МВД РФ.