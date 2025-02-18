В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

«В случае, если иностранного студента отчисляют из вуза, срок его временного пребывания на территории России сокращается, а учебная виза аннулируется. Такой иностранец в рамках указа президента Российской Федерации № 1126 имеет возможность по 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или филиалы ФГУП “ПВС” МВД России», — говорится в материалах ведомства.
МВД РФ отмечает, что ежегодно все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. В минувшем году им было выдано свыше 257 тысяч учебных виз, что почти на 12% больше показателя 2023 года.
«Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется», — сообщает МВД РФ.