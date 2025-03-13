В МВД предупредили об опасности сдачи аккаунтов в аренду в соцсетях

Взятые в аренду учетные записи, по словам Волк, могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений — терроризма, экстремизма, вымогательства и других. В криминальный бизнес могут быть вовлечены даже дети — на юных пользователей злоумышленники выходят в чатах онлайн-игр и через популярные телегарм-каналы.