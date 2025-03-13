В МВД предупредили об опасности сдачи аккаунтов в аренду в соцсетях

Сдача в аренду своего аккаунта в соцсетях или мессенджерах, а также другие сомнительные предложения от незнакомцев в интернете могут обернуться уголовным делом, предупредила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Как сообщила Волк, сегодня пользователи соцсетей и мессенджеров имеют возможность с помощью специальных программ узнать информацию о других пользователях, в том числе дату регистрации аккаунта и страну проживания. Среди аферистов есть высокий спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Их мошенники выкупают либо берут в аренду на определенное время.
«Сегодня хочу обратиться к юным гражданам нашей страны и предупредить их о недопустимости такого вида заработка, как сдача в аренду своего аккаунта в соцсетях или мессенджерах. Не совершайте роковых ошибок, не соглашайтесь на сомнительные предложения незнакомцев из интернета», — сообщила Волк.
Взятые в аренду учетные записи, по словам Волк, могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений — терроризма, экстремизма, вымогательства и других. В криминальный бизнес могут быть вовлечены даже дети — на юных пользователей злоумышленники выходят в чатах онлайн-игр и через популярные телегарм-каналы.
Одной из жертв такой схемы стал подросток из Костромской области, который за 1,5 тыс. руб. предоставил свой аккаунт зарубежному колл-центру. Анонимные работодатели предупредили его о своих намерениях и убедили в том, что сделка безопасна. В результате школьник фактически стал соучастником преступлений, совершенных в составе организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.
Ирина Волк обратилась к родителям, опекунам, социальным работникам и педагогам с призывом контролировать информационное пространство несовершеннолетних.
Ранее директор департамента противодействия мошенничеству банка Сергей Велигодский перечислил слова-маркеры, используемые злоумышленниками в том числе для того, чтобы заставить человека совершить нападение на социальные и административные объекты:
- «вернем украденные деньги»;
- «получишь вознаграждение»;
- «спасаешь родственников»;
- «помогаешь поймать мошенников/преступников»;
- «участвуешь в специальной операции правоохранителей»;
- «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников».
До этого в МВД сообщили, что телефонные мошенники адаптировали свои схемы под молодых людей. Жертвами злоумышленников все чаще становятся студенты и школьники. Например, чтобы заполучить доступ к аккаунту на «Госуслугах», мошенники звонят студенту от лица деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. После этого они под различными предлогами заставляют назвать код авторизации.