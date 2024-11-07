В МВД предупредили о возвращении мошеннической схемы «Мамонт»

В преддверии новогодних праздников наблюдается возрождение фишинговой схемы «Мамонт» — так на сленге называется жертва мошенничества. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Первые случаи использования схемы «Мамонт» были зафиксированы летом 2019 года. В рамках этой стратегии мошенники похищали деньги и банковские данные под предлогом оформления фейковой покупки или доставки с популярных маркетплейсов. Для этого требовалось ввести данные на фишинговом сайте.
В 2024 году мошенники усовершенствовали схему, сообщили в МВД. Теперь они не требуют ввода данных банковской карты, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасность сделки.
«Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков», — предупредили специалисты по борьбе с киберпреступностью.
Помимо этого, в течение 2024 года существенно увеличилось количество брендов, которые мошенники используют для разработки фишинговых веб-сайтов. По мнению специалистов ФГБУ «НИИ “Интеграл”» «оживление» схемы «Мамонт» происходит в преддверии периода новогодних праздников и активизации покупок на маркетплейсах.
Ранее эксперты компании F.A.C.C.T. привели статистику о том, что за четыре недели с начала октября 2024 года доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились на 22% — с 58 млн до 45 млн руб. Это связано с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей. По его словам, злоумышленники использовали поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.
По данным F.A.C.C.T., с 2021 года ущерб от действий мошенников в Telegram составил 8,6 млрд руб. Только за последний год злоумышленники украли у пользователей России и стран СНГ более 1,2 млрд руб. По данным экспертов, сейчас в Telegram активны 16 крупных мошеннических групп численностью более 20 тыс. человек.
В начале сентября предприниматель написал, что считает своей личной целью борьбу с теми, кто злоупотребляет Telegram. Дуров также объявил, что из мессенджера удалят функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей. Вместо нее появится «Бизнес рядом», «демонстрирующий законные, проверенные предприятия». Ранее пользователи указывали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.