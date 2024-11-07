В МВД предупредили о возвращении мошеннической схемы «Мамонт»

Ранее эксперты компании F.A.C.C.T. привели статистику о том, что за четыре недели с начала октября 2024 года доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились на 22% — с 58 млн до 45 млн руб. Это связано с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей. По его словам, злоумышленники использовали поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.