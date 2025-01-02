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В МВД предупредили о схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Мошенники для взлома мобильных телефонов стали просить своих жертв установить новые приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-центра МВД, аферисты представляются по телефону работниками не только управляющих компаний, но и медицинских учреждений.

Затем они, как пишет ТАСС, предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на приём к врачу, которое по факту предназначено для получения удалённого доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с версией трояна NGate.

Также в МВД назвали самую крупную сумму, переведённую мошенникам в 2024 году.

Кроме того, Центробанк обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы противодействия подозрительным операциям в два раза быстрее, в течение часа.