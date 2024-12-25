В МВД предупредили о мошенничестве с играми и стримами. Дети в опасности

Во время каникул подростки рискуют с мошенниками в интернете. О двух популярных схемах обмана рассказали в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили, что обилие свободного времени — это не только возможность отдохнуть от учебы. На новогодних каникулах активизируются мошенники. Например, они могут имитировать популярных блогеров и даже запускать собственные стримы. В ходе трансляции они разыгрывают пополнение виртуального игрового счета или предлагают дешево купить какое-либо уникальное снаряжение.
Под разными предлогами мошенники могут попросить жертву передать банковские реквизиты карты, сделать «обеспечительный» или «таможенный» перевод. Главная цель таких мошенников — заполучить доступ к банковским приложениям юных геймеров.
Специалисты по кибербезопасности призвали родителей сохранять осторожность и не оставлять детей в Сети без присмотра. «Если ребенок дома с планшетом или ноутбуком — это не значит, что он в безопасности», — напомнили в ведомстве.
Ранее в МВД напомнили правила кибербезопасности для детей. В первую очередь в МВД России порекомендовали не раскрывать незнакомцам свои личные данные: адрес, номер телефона, пароли и данные родителей. Эту информацию могут использовать мошенники для обмана или кражи денег.
Специалисты призвали не вступать в контакт с незнакомцами, не рассказывать чужим людям о себе и родителях, не делиться фотографиями с неизвестными людьми в интернете. Также рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам. Наконец, рекомендуется установить и периодически обновлять антивирус и не публиковать в соцсетях все фотографии. Специалисты напоминают: все, что выложено в Сеть, останется там навсегда.
До этого эксперты объяснили, как защитить ребенка от травли в Сети и связанных с ней рисков. Родителям важно суметь научить своих детей принципам цифровой гигиены. Самым главным остается построение доверительных отношений в семье: чтобы при столкновении с кибербуллингом, сталкингом, пассивной агрессией и в других сложных ситуациях ребенок не оставался один на один с проблемой.