В МВД предупредили о мошенничестве с играми и стримами. Дети в опасности

Специалисты призвали не вступать в контакт с незнакомцами, не рассказывать чужим людям о себе и родителях, не делиться фотографиями с неизвестными людьми в интернете. Также рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам. Наконец, рекомендуется установить и периодически обновлять антивирус и не публиковать в соцсетях все фотографии. Специалисты напоминают: все, что выложено в Сеть, останется там навсегда.