В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

Чтобы не стать жертвой данной мошеннической схемы, в МВД рекомендуют проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Также стоит смотреть, куда ведет ссылка, — многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Не рекомендуется вводить данные без необходимости, особенно банковские и личные. В МВД также советуют не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их исключительно из официальных магазинов.