В МВД предупредили о хищениях паролей под видом установки кодов от домофонов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мошенники стали использовать схему с хищением паролей от значимых аккаунтов под видом смены кодов от домофонов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — сказали в управлении.
В МВД добавили, что успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности.
Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Например, один из потерпевших под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более 1 млн рублей.