В МВД предупредили о хищениях паролей под видом установки кодов от домофонов

«Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — сказали в управлении.