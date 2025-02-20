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В МВД предупредили о хищениях паролей под видом установки кодов от домофонов

Мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мошенники стали использовать схему с хищением паролей от значимых аккаунтов под видом смены кодов от домофонов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — сказали в управлении.

В МВД добавили, что успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности.

«Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам", — подчеркнули в УБК.

Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Например, один из потерпевших под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более 1 млн рублей.