В МВД пояснили позицию по регистрации граждан в апартаментах

МВД обозначило свою позицию по вопросу регистрации граждан в апартаментах. Такая информация приводится в телеграм-канале помощника министра внутренних дел Ирины Волк.
По мнению министерства, необходимо учитывать местонахождение на территории России каждого вне зависимости от того, в помещении какого вида тот проживает, следует из сообщения. Апартаменты не являются исключением из этого правила. «Вопрос об этом неоднократно поднимался министерством на различных площадках с 2016 года», — уточняется в телеграм-канале.
Министерство поддерживает идею проработать вопрос о легализации апартаментов, если это позволит оформлять в них регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, следует из сообщения. «При этом необходимо отметить, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений к компетенции МВД России не относится», — поясняет официальный представитель ведомства.
Как пытались решить проблему апартаментов
Попытки урегулировать статус апартаментов предпринимались неоднократно. Минстрой планировал принять соответствующий законопроект еще в 2016 году.
После этого дискуссия об узаконивании апартаментов поднималась на разных уровнях не раз. В итоге в апреле 2021 года по поручению президента в Госдуму был внесен законопроект о правовом статусе апартаментов.
Этот документ предлагал ввести понятие «многофункциональные здания» и узаконить их будущее строительство, распространив на них нормы Жилищного кодекса. Однако почти четыре года спустя, в январе 2025 года, законопроект был отклонен.
В октябре 2023 года Минстрой заявил, что апартаменты к жилью не приравняют. Весной 2024 года Марат Хуснуллин пояснял, почему закон об апартаментах так и не появился. Причина, по его словам, в отсутствии консенсуса по этому вопросу. Существуют два диаметрально противоположных мнения, но прийти к единому пока так и не удается, власти зашли в тупик, говорил он.
В 2024 году в Москве проблему с новыми апартаментами решили на региональном уровне — разрешения на их строительство в столице больше не выдаются. Осенью прошлого года в мэрии пояснили, с чем связано такое решение. По словам столичных властей, проблема апартаментов — в обеспеченности социальной инфраструктурой. Как пояснял заммэра Москвы Владимир Ефимов, столичные власти получили от жителей апарт-комплексов много обращений, связанных именно с социальной инфраструктурой. Поэтому согласование новых проектов апартаментов прекращено.