В МВД пояснили позицию по регистрации граждан в апартаментах

В октябре 2023 года Минстрой заявил, что апартаменты к жилью не приравняют. Весной 2024 года Марат Хуснуллин пояснял, почему закон об апартаментах так и не появился. Причина, по его словам, в отсутствии консенсуса по этому вопросу. Существуют два диаметрально противоположных мнения, но прийти к единому пока так и не удается, власти зашли в тупик, говорил он.