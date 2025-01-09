В МВД определили две схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян

При такой схеме законный владелец учетной записи может не подозревать о факте неправомерного доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения «Госуслуги», в котором законный владелец был авторизован ранее, пояснили в МВД. Затем, используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в микрофинансовые организации и кредитов в банки, для этого осуществляют обращение в бюро кредитных историй, получают справки 2-НДФЛ и регистрируют дополнительные абонентские номера, подписывая договора специально сгенерированной в мобильном приложении «Госключ» усиленной неквалифицированной электронной подписью.