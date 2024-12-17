В МВД напомнили правила кибербезопасности для детей. Это важно знать

Ранее стало известно, что 57% пользователей Сети лично сталкивались с кибербуллингом. В 2019 году с травлей встречались 58% респондентов. Как правило, это происходит в соцсетях, мессенджерах и сервисах для просмотра видеороликов. Чаще всего жертвами кибербуллинга становятся ученики средней школы (24%), старшеклассники (19%) и молодежь 18−24 лет (15%). Большинство (38%) участников опроса считают, что жертвами травли может стать человек любого пола и возраста. Однако чаще всего ими становятся дети и молодые люди до 24 лет.