В МВД напомнили правила кибербезопасности для детей. Это важно знать

Специалисты по кибербезопасности перечислили главные правила цифровой гигиены для юных пользователей Сети. В первую очередь в МВД России порекомендовали не раскрывать незнакомцам свои личные данные: адрес, номер телефона, пароли и данные родителей. Эту информацию могут использовать мошенники для обмана или кражи денег.
«Если твой пароль узнают, мошенники могут взломать твой аккаунт и навредить тебе или твоим родителям», — предупредили в МВД.
Специалисты по кибербезопасноси призвали не вступать в контакт с незнакомцами, не рассказывать чужим людям о себе и родителях, не делиться фотографиями с неизвестными людьми в интернете. Также рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам.
Наконец, рекомендуется установить и периодически обновлять антивирус и не публиковать в соцсетях все фотографии. Специалисты напоминают: все, что выложено в Сеть, останется там навсегда.
Ранее стало известно, что 57% пользователей Сети лично сталкивались с кибербуллингом. В 2019 году с травлей встречались 58% респондентов. Как правило, это происходит в соцсетях, мессенджерах и сервисах для просмотра видеороликов. Чаще всего жертвами кибербуллинга становятся ученики средней школы (24%), старшеклассники (19%) и молодежь 18−24 лет (15%). Большинство (38%) участников опроса считают, что жертвами травли может стать человек любого пола и возраста. Однако чаще всего ими становятся дети и молодые люди до 24 лет.
Эксперты объяснили РБК, как защитить ребенка от травли в Сети и связанных с ней рисков. Родителям важно суметь научить своих детей принципам цифровой гигиены. Самым главным остается построение доверительных отношений в семье: чтобы при столкновении с кибербуллингом, сталкингом, пассивной агрессией и в других сложных ситуациях ребенок не оставался один на один с проблемой.