В МВД напомнили, как в РФ подтверждается гражданство ребенка

Наличие российского гражданство у детей до 14 лет подтверждают четыре фактора. Один из них — отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства, которая ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка. Также таким подтверждением являются свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, российский заграничный паспорт ребенка и паспорт являющегося гражданином России родителя с внесенными сведениями о ребенке.