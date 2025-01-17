В Музее Победы открылась обновленная выставка реликвий фронтовой художницы

«17 января в Музее Победы представили обновленную выставку “Семейные реликвии”, посвященную боевому пути и творчеству фронтовой художницы Софьи Урановой. Временная экспозиция приурочена к 80-летию освобождения Варшавы», — сказано в сообщении.
Зрители могут увидеть графические работы военного периода, в том числе посвященные боям за Польшу. Среди экспонатов — санитарная сумка РККА, пилотка образца 1943 года, очки, берет и книжка красноармейца, принадлежавшие фронтовой художнице, а также боевые награды Урановой и архивные фотографии.
Художница участвовала в форсировании реки Одер и сражениях за Берлин. За свои заслуги она была награждена орденом Красной Звезды, а также медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Свой боевой путь она завершила на берегах Эльбы и демобилизовалась в 1946 году. Во фронтовых альбомах Урановой больше всего зарисовок, на которых изображены раненые, врачи, санитары, сестры милосердия, а также тяжелые будни медсанбатов. «Она рисовала освобожденные города и села, возвращающихся беженцев, партизан. В одном из своих писем родным с фронта от 4 июня 1944 года она писала: “Если я останусь жива, я привезу драгоценнейший материал — ведь это будет живая жизнь, и редко кто из наших художников знает ее и видит”, — поделились в Музее Победы.
Уранова родилась 9 мая 1910 года в Пензе. Она была ученицей русского и советского художника Михаила Нестерова. С 1926 по 1936 год работала художником-реставратором и старшим научным сотрудником в Государственном музее изящных искусств (с 1932 года — Государственный музей изобразительных искусств) в Москве. В 1942 году стала членом Союза советских художников. Весной 1942 года она присоединилась к 31-му гвардейскому Кобринскому Краснознаменному артиллерийскому полку 12-й гвардейской Пинской стрелковой дивизии, удостоенной ордена Суворова. По словам современников, она очень стремилась на фронт и в перерывах между боями активно занималась рисованием.