В Музее Победы открылась обновленная выставка реликвий фронтовой художницы

Художница участвовала в форсировании реки Одер и сражениях за Берлин. За свои заслуги она была награждена орденом Красной Звезды, а также медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Свой боевой путь она завершила на берегах Эльбы и демобилизовалась в 1946 году. Во фронтовых альбомах Урановой больше всего зарисовок, на которых изображены раненые, врачи, санитары, сестры милосердия, а также тяжелые будни медсанбатов. «Она рисовала освобожденные города и села, возвращающихся беженцев, партизан. В одном из своих писем родным с фронта от 4 июня 1944 года она писала: “Если я останусь жива, я привезу драгоценнейший материал — ведь это будет живая жизнь, и редко кто из наших художников знает ее и видит”, — поделились в Музее Победы.