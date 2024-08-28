В музее Израиля мальчик случайно разбил сосуд возрастом 3500 лет

Мальчик случайно задел урну и вместе со своей мамой был сильно напуган случившемся. Однако за такой поступок директор музея Инбал Ривлин не стал ругать ребенка и, более того, снова пригласил семью на выставку, пообещав не предъявлять никаких претензий.