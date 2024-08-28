В музее Израиля мальчик случайно разбил сосуд возрастом 3500 лет

В музее Хехта в израильском городе Хайфе пятилетний мальчик разбил древний сосуд, созданный около 3500 лет назад, в период позднего бронзового века. Известно, что редкая урна была привезена из Самарии. Об этом пишет Sky News.
Мальчик случайно задел урну и вместе со своей мамой был сильно напуган случившемся. Однако за такой поступок директор музея Инбал Ривлин не стал ругать ребенка и, более того, снова пригласил семью на выставку, пообещав не предъявлять никаких претензий.
Ривлин отметила, что в их музее считают, что археологические находки должны находиться не за стеклом или какой-либо другой защитой. Сделано это для того, чтобы они были максимально доступны посетителям.
Сообщается, что древняя и очень редкая урна хранится в музее 35 лет. В отличие от других подобных артефактов, сосуд сохранился в изначальном состоянии, не был расколот и не имел утерянных частей.
После инцидента сосуд раскололся на несколько частей. Эксперты заявили, что его можно восстановить. После реставрации редкий артефакт вернется в музей.
Также Ривлин посоветовала родителям проводить с детьми беседы перед посещением музея. Они должны знать, что нельзя трогать экспонаты, если прямо не указано, что это разрешено.
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