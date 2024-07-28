В музее Херсонеса Таврического впервые оборудуют золотую кладовую

«Мы предполагаем, что [в экспозицию новой золотой кладовой войдут] те предметы, которые поступили к нам с Фронтового (при строительстве трассы “Таврида был найден уникальный могильник с богатыми погребениями — прим. ТАСС). Это редчайшие предметы, которые мы принимаем сейчас потихонечку на постоянное хранение. И мы тоже за последние годы обогатились находками из драгоценных металлов, которые будут размещаться в этой кладовой, это [результаты экспедиций непосредственно “Херсонеса Таврического”] на трассе “Таврида”, в Южном пригороде Херсонеса, а также тех изысканий, которые проводились на территории городища, например, при прокладке коммуникаций для Свято-Владимирского собора”, — уточнила Морозова.