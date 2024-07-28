В музее Херсонеса Таврического впервые оборудуют золотую кладовую

Музей сейчас находится непосредственно на территории городища. Ранее его руководство неоднократно заявляло, что площадей для коллекции и работы сотрудников не хватает: учреждение занимает здания монастыря, возведенные еще в царское время, и несколько более поздних небольших построек. До конца 2024 года музей-заповедник планирует переехать в новое обширное здание Музея античности и Византии на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», построенного рядом с территорией городища.
«Золотая кладовая построена в строгом соответствии со всеми требованиями законодательства. Нас она очень радует. Более того, она настолько обширная, что, наверное, нам еще работать и работать над археологическими изысканиями, чтобы заполнить ее полностью, она достаточно объемная», — рассказала Морозова.
Она пояснила, что в золотой кладовой — так называют специальное помещение с необходимым уровнем безопасности и с особыми условиями, подходящими для древних драгоценностей, — будут выставляться предметы, в разные годы найденные на территории Севастополя и его окрестностей. Здесь будут как золотые предметы и изделия с драгоценными камнями и металлами, найденные непосредственно в Херсонесе, так и артефакты других экспедиций.
Морозова отметила, что в том числе посетители музея смогут увидеть драгоценности, полученные при раскопках последних лет, которые предваряли строительство крупных инфраструктурных объектов после возвращения Крыма в Россию.
«Мы предполагаем, что [в экспозицию новой золотой кладовой войдут] те предметы, которые поступили к нам с Фронтового (при строительстве трассы “Таврида был найден уникальный могильник с богатыми погребениями — прим. ТАСС). Это редчайшие предметы, которые мы принимаем сейчас потихонечку на постоянное хранение. И мы тоже за последние годы обогатились находками из драгоценных металлов, которые будут размещаться в этой кладовой, это [результаты экспедиций непосредственно “Херсонеса Таврического”] на трассе “Таврида”, в Южном пригороде Херсонеса, а также тех изысканий, которые проводились на территории городища, например, при прокладке коммуникаций для Свято-Владимирского собора”, — уточнила Морозова.
О парке.
Херсонес был основан как греческая колония в 424−421 годах до н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. Комплекс включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.
По данным фонда «Моя история», который курирует создание парка, Музей античности и Византии будет одним из самых масштабных археологических музеев России — общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. м. При этом выставочных площадей примерно в 10 раз больше, чем сейчас во всех зданиях «Херсонеса Таврического». А кроме них оборудуются фондохранилища, помещения для работы реставраторов и ученых, административных служб, архива и библиотеки.
Общая площадь всей территории историко-археологического парка — 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса — 144 тыс. кв. м, а площадь художественных фасадов 70 тыс. кв. м. Площадь благоустройства территории — 170 тыс. кв. м, в том числе осажено более 40 тыс. кустарников и деревьев, установлено 103 скульптурные композиции. Для комплекса было проложено более 100 км инженерных коммуникаций.