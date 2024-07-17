В Музее естественной истории Лондона открылся необычный сад

Лондонский Музей естествознания в Южном Кенсингтоне — один из крупнейших в мире. В его фонде собраны 70 миллионов экспонатов научной ботаники, зоологии и геологии. В этом году музей открыл новую зону, чья задача показать, что рассматривать доисторические окаменелости не так скучно, как может показаться.
«Мы хотели, чтобы люди совершили прогулку сквозь геологическое время», — рассказывает доктор Пол Кендрик, научный сотрудник музея и один из кураторов нового сада.
Сад получился даже более компактный, чем толщина слоев почвы, которые соответствуют разным периодам, иначе на один кембрийский период ушел бы километр. Всего сад охватывает 3 миллиарда лет земной истории.
Прогулка начинается с льюисийского гнейса — самого твердого камня в Англии, сформировавшегося 3 миллиарда лет назад. Его привезли сюда с Внешних Гебридских островов. Дальше пол устлан кембрийским кварцитом и сиреневым валлийским сланцем — доктор Кендрик признается, что начало сада ученые слегка «ускорили», чтобы зритель не заскучал.
За минеральным «ущельем» раскинулся сад, который музей создавал пять лет, потратив на это 25 миллионов фунтов. По ходу прогулки посетитель встречает первые углеродные формы жизни: мох, лишайник, древовидные папоротники и каменноугольные леса. Постепенно среди растений появляются цветы, саванны и привычная нам лесная опушка с прудом.
Авторы сделали так, чтобы зритель мог видеть и то, что растет на поверхности земли, и то, что скрыто под слоем почвы. Ведь растения видоизменялись из-за того, что обновлялся состав самой земли — к примеру, всего 55 миллионов лет назад на месте Лондона росли субтропические леса.
В почве об этом напоминает «пудинговый камень» — порода из сплавленных между собой крохотных камешков.
Не обошлось и без фауны. Крупнейшая фигура на выставке — бронзовый динозавр по кличке Папоротник, модель диплодока длиной в 26 метров, которая возвышается над листвой Юрского периода. А у его ног копошится крохотный мегазостродон — одно из первых млекопитающих планеты, которое жило в одно с диплодоком время.
Всего на выставке представлено множество видов растений и животных — репортер The Guardian говорит, что попросил сказать, сколько именно, и получил в ответ файл MS Excel на 33 000 листов.
А вот еще одно британское открытие: там нашли новый вид динозавра, который весил целую тонну.
Георгий Мазуркевич