В Музее естественной истории Лондона открылся необычный сад

Авторы сделали так, чтобы зритель мог видеть и то, что растет на поверхности земли, и то, что скрыто под слоем почвы. Ведь растения видоизменялись из-за того, что обновлялся состав самой земли — к примеру, всего 55 миллионов лет назад на месте Лондона росли субтропические леса.