В Музее академии художеств открывается выставка к 180-летию Репина

Музей Академии художеств приглашает на выставку «Репин. Детали» к 180-летию художника. Впервые работы мастера представят вместе с предметами из усадьбы «Пенаты». Так кураторы экспозиции решили воссоздать обстановку, в которой создавались легендарные картины.
Репин известен своей детальной точностью и глубоким погружением в тематику полотна. В процессе он советовался с историками, этнографами и собирал коллекцию предметов, имитирующих интерьер на будущей картине. Зрители смогут сравнить подготовительные материалы с итоговым изображением. Выставка будет работать с 30 ноября по 29 марта.