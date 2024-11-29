В Музее академии художеств открывается выставка к 180-летию Репина

Репин известен своей детальной точностью и глубоким погружением в тематику полотна. В процессе он советовался с историками, этнографами и собирал коллекцию предметов, имитирующих интерьер на будущей картине. Зрители смогут сравнить подготовительные материалы с итоговым изображением. Выставка будет работать с 30 ноября по 29 марта.