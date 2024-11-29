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В Музее академии художеств открывается выставка к 180-летию Репина

Картины представят с предметами, которые помогли их создавать.

Источник: РИА "Новости"

Музей Академии художеств приглашает на выставку «Репин. Детали» к 180-летию художника. Впервые работы мастера представят вместе с предметами из усадьбы «Пенаты». Так кураторы экспозиции решили воссоздать обстановку, в которой создавались легендарные картины.

Репин известен своей детальной точностью и глубоким погружением в тематику полотна. В процессе он советовался с историками, этнографами и собирал коллекцию предметов, имитирующих интерьер на будущей картине. Зрители смогут сравнить подготовительные материалы с итоговым изображением. Выставка будет работать с 30 ноября по 29 марта.