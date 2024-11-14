В мультгероях с косоглазием увидели вредные стереотипы

Косоглазие, или страбизм — нарушение зрения, при котором один или оба глаза отклоняются от зрительной оси по направлению к рассматриваемому объекту. Данная патология особенно распространена среди детей и никаким образом не влияет на интеллект ребенка или его личность.
Ученые из Колорадского университета в США заметили, что в мультфильмах героев с косоглазием часто представляют в негативном свете, что может отразиться на восприятии недуга маленькими зрителями. Исследование опубликовано в журнале Pediatrics.
Специалисты изучили мультфильмы студий Pixar, DreamWorks Studio и Ghibli и выбрали 46 героев с косоглазием. Пять экспертов оценивали их черты характера, а для статистического сравнения использовали выборочный тест пропорций.
Анализ показал, что герои с косоглазием чаще изображались глуповатыми, чем сообразительными. Среди рассмотренных персонажей умным признали лишь одного — стиракозавра Ящера-Чащера из мультфильма «Хороший динозавр».
Чаще чем в три раза герои со страбизмом были злодеями, чем положительными персонажами. Лидеры среди них встречались почти в шесть раз реже, чем ведомые.
Более того, половина героев с косоглазием не разговаривали. Например, в мультфильме «Король Лев» говорить могли все звери, кроме гиены по имени Эд, у которого как раз был этот недуг.
Помимо прочего, в список отличительных черт героев с косоглазием вошли пугающая внешность, дополнительные физические отклонения и неуклюжесть.
Исследователи предположили, что поскольку мультфильмы ориентированы на детскую аудиторию, такое изображение, усугубляет социальную стигматизацию, с которой сталкиваются дети с косоглазием.
Ученые призвали педиатров и офтальмологов выступить за отказ анимационных студий от использования страбизма для передачи отрицательных черт.
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