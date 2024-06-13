В мозге людей обнаружили фазовый переход

По словам исследователей, на клеточном уровне мозг демонстрирует характеристики системы, которая переходит из одной фазы в другую, подобно тому как лед превращается в воду. Однако у ученых нет способа узнать, что представляют собой эти фазы, поскольку если бы система находилась по обе стороны от критической точки, то она уже не была бы мозгом.