В Москву доставили первый Tesla Cybertruck

«Алексей Еремчук, основатель и руководитель Moscow Tesla Club, доставил Tesla Cybertruck в Россию», — рассказали в компании. Еремчук впервые показал этот автомобиль в соцсетях в феврале 2024 года, тогда Tesla Cybertruck находился еще в США.
Еремчук отметил, что Cybertruck купить сложно: американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф в $50 тыс., если продадут этот автомобиль в течение года.
Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Основатель компании Илон Маск говорил на презентации в Лос-Анджелесе, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-мм калибра.
Старт массового производства планировался в 2021 году, затем был отложен до 2022 года. В январе 2022-го Tesla снова перенесла начало производства — на 2023 год. Первый такой пикап собрали в июле 2023 года, а в ноябре начались его поставки.