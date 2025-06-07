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В Москве выявили вспышку кори

Районные власти распорядились обследовать всех местных жителей. В настоящее время организована вакцинация контактных лиц в местной поликлинике.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В московском районе Царицыно зафиксирован очередной случай вспышки заболевания корью, соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Осторожно, Москва». Уточняется, что массовое заражение инфекцией выявлено в многоэтажном доме на Кавказском бульваре, 45.

«В настоящее время в вашем доме обнаружен очаг кори», — говорится в объявлении для жильцов дома.

Районные власти распорядились обследовать всех местных жителей. В настоящее время организована вакцинация контактных лиц в местной поликлинике.

Корь — высококонтагиозное заболевание, которое особенно опасно для непривитых детей и взрослых. Симптомами болезни служат высокая температура тела, насморк или заложенный нос, кашель, красные слезящиеся глаза.

Также при кори возможны пятна во рту, отечность век, сыпь. В результате заболевания у человека могут возникнуть осложнения: пневмония, отит, менингит, глухота, слепота.

В Москве в июне фиксировались уже несколько случаев заражения инфекцией. В частности, случай кори был выявлен в столичной Всероссийской академии внешней торговли.

«Это единичный случай. Сейчас все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора», — сообщили в вузе.

Кроме того, случай заражения корью был выявлен в детском саду при школе 1450 «Олимп», расположенном на юге российской столицы.

«3 июня в связи с регистрацией единичного случая кори у воспитанника детского сада в ГБОУ’Школа № 1450 “Олимп” специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.