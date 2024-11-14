В Москве выставили на аукцион работы Айвазовского, Врубеля и Левитана

Ценители искусства могут стать обладателями пейзажа «Парусник в штормовом море» Айвазовского или приобрести в коллекцию скульптуру «Лель» Врубеля, созданную в знаменитой усадьбе «Абрамцево». Самый дорогостоящий лот в списке — икона на металле Владимира Боровиковского «Святая Екатерина». Она оценивается в 1 000 000 евро. Творения этого мастера крайне редко появляются на аукционах, почти все работы хранятся в музеях.